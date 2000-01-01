Trở thành một phần của mạng lưới nhà giao dịch P2P hiệu suất cao toàn cầu của MEXC
Chương trình độc quyền dành cho nhà giao dịch P2P tích cực
Đăng quảng cáo cạnh tranh, duy trì tính thanh khoản của thị trường và góp phần phát triển hệ sinh thái MEXC để mở khóa phần thưởng đảm bảo hàng tháng.
Phát triển hoạt động kinh doanh P2P cùng chúng tôi
Nhận phần thưởng hàng tháng lên đến 1,000 USDT khi cung cấp thanh khoản trên MEXC P2P
Quyền lợi
Phần thưởng đảm bảo hàng tháng
Duy trì hoạt động, đăng quảng cáo và cung cấp thanh khoản với giá cạnh tranh. Nhận phần thưởng USDT cố định hàng tháng dựa trên hiệu suất của bạn.
Tăng khả năng nhận diện
Được ưu tiên hiển thị trên thị trường P2P để tăng số lượng lệnh và mở rộng phạm vi giao dịch.
Hỗ trợ tài khoản độc quyền
Kết nối trực tiếp với đại diện MEXC khu vực để tham gia, giải quyết khiếu nại và dịch vụ cá nhân hóa.
Hướng dẫn nhận lợi nhuận
Duy trì hoạt động, giữ quảng cáo cạnh tranh và đảm bảo hiệu suất ổn định để nhận mở khóa phần thưởng cao hơn.
Tăng cường hoạt động
Duy trì trạng thái trực tuyến thường xuyên để tăng khả năng hiển thị và tương tác của quảng cáo.
Tăng tính cạnh tranh của quảng cáo
Đưa ra mức giá hấp dẫn hơn để thu hút nhiều người mua hơn và tăng cường giao dịch.
Tăng tỷ lệ hoàn thành
Duy trì thời gian phản hồi nhanh và dịch vụ tốt để xây dựng niềm tin từ người dùng.
Bạn đóng góp càng nhiều, phần thưởng nhận được càng lớn.
Bạn có thể nhận lên đến 1,000 USDT mỗi tháng, số lượng phần thưởng cuối cùng sẽ được điều chỉnh theo thị trường và có thể cần được xét duyệt.
Ai có thể đăng ký?
Nhà giao dịch P2P tích cực mong muốn nhận phần thưởng hàng tháng ổn định bằng cách đăng quảng cáo thường xuyên
Thương gia trên sàn giao dịch khác tìm kiếm độ nhận diện vượt trội và ưu đãi hấp dẫn hơn
Nhà giao dịch cá nhân sẵn sàng chuyển từ Taker sang Maker và bắt đầu nhận lợi nhuận từ hoạt động quảng cáo
Đối tác phát triển thị trường hỗ trợ người dùng tham gia và mang lại khối lượng tự nhiên vào hệ sinh thái P2P của chúng tôi
Tham gia như thế nào?
1
Đăng ký
Hoàn thành biểu mẫu đăng ký và đính kèm bằng chứng hoạt động Thương gia trên sàn giao dịch khác, bao gồm khối lượng giao dịch gần đây. Điều này giúp chúng tôi đánh giá kinh nghiệm và mức độ uy tín của bạn.
2
Xét duyệt đăng ký
Đội ngũ của chúng tôi sẽ xét duyệt đăng ký hàng tuần. Do giới hạn chương trình, chỉ một số lượng Thương gia nhất định được chấp nhận cho mỗi thị trường nhằm duy trì tính bền vững của phần thưởng.
3
Chấp nhận & tham gia
Đăng ký được xét duyệt hàng tuần. Để đảm bảo tính toàn vẹn của chương trình, số lượng Thương gia tham gia được giới hạn cho mỗi khu vực.
4
Bắt đầu nhận lợi nhuận
Bắt đầu đăng quảng cáo bán thường xuyên với giá cạnh tranh để duy trì tính đủ điều kiện và nhận phần thưởng thanh khoản hàng tháng.
