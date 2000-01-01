Nhận vị thế Futures có giá trị tương đương khi nạp thành công
Sau khi hoàn thành thanh toán, nhận tiền thưởng Futures và mở vị thế. Bạn có thể chọn cặp giao dịch và hướng.
Quy tắc sự kiện
Quy tắc phân bổ phần thưởng
• Chỉ những khoản nạp fiat được thực hiện thông qua thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ, chuyển khoản ngân hàng hoặc nạp fiat mới đủ điều kiện. Thanh toán qua bên thứ ba và chuyển nội bộ không được tính.
• Phần thưởng sẽ được quy đổi thành USDT dựa trên giá trị tương đương USDT tại thời điểm hoàn thành lệnh (không phải tại thời điểm đặt lệnh).
• Phân bổ phần thưởng kết thúc vào: ()
• Để tham gia sự kiện, số tiền đặt lệnh tối thiểu phải lớn hơn 100 USDT.
• Phải đạt số tiền đặt lệnh Futures tối thiểu để nhận phần thưởng. Nếu không đáp ứng được yêu cầu này, sẽ không thể nhận phần thưởng thành công.
• Sau khi nhận, người dùng sẽ nhận được tiền thưởng bằng 2% số tiền nạp (tối đa 500 USDT), khoản tiền thưởng này sẽ tự động mở một vị thế theo chế độ Isolated margin ở giá thị trường với một trong sáu cặp USDT-M Futures.
• Người dùng có vị thế mở hoặc lệnh chờ của cùng một cặp sẽ không thể nhận. Vui lòng kiểm tra ví Futures trước khi nhận thưởng.
Quy tắc sử dụng vị thế airdrop Futures
1.Nhận airdrop vị thế Futures trên trang sự kiện, sau đó vào trang giao dịch Futures để xem ngay.
2.Người dùng có thể thêm ký quỹ vào airdrop vị thế để gia tăng lợi nhuận tiềm năng, đặt lệnh TP/SL hoặc đóng vị thế. Sau khi đóng, nếu airdrop vị thế tạo ra lợi nhuận, PNL đã thực hiện sẽ được phân bổ vào tài khoản Futures của người dùng, và phần ký quỹ còn lại từ airdrop sẽ tự động bị thu hồi. Nếu airdrop vị thế thua lỗ (trong trường hợp không thêm ký quỹ), mức thua lỗ tối đa sẽ chỉ giới hạn trong chính vị thế airdrop đó. Vui lòng tham khảo hướng dẫn chính thức để biết thêm chi tiết./vi-VN/learn/article/usage-instructions-for-futures-bonus-position-airdrop-and-vouchers/2
Quy tắc xác minh
1. Người dùng cần sử dụng phương thức thanh toán riêng để nạp. Đối với các khoản nạp qua chuyển khoản ngân hàng, vui lòng đảm nhập chính xác mã tham chiếu.
2. MEXC thực hiện các thủ tục xác minh nghiêm ngặt đối với tất cả người dùng. Bất kỳ việc sử dụng thao túng kỹ thuật nào - bao gồm nhưng không giới hạn ở các tập lệnh điện tử, bot, hoạt động lặp đi lặp lại hoặc đăng ký tài khoản tự động - sẽ dẫn đến việc bị loại ngay lập tức. Chính sách này áp dụng nghiêm ngặt, ngay cả khi chỉ sử dụng những hành vi trên ở các giai đoạn đăng ký hoặc tham gia cụ thể. Hơn nữa, người dùng bị phát hiện tham gia vào các hoạt động SEO gây hiểu lầm, đặc biệt là các từ khóa mục tiêu như "Mua MEXC", "Đăng nhập MEXC", "MEXC chính thức" hoặc "MEXC OTC" cũng sẽ bị loại khỏi sự kiện.
3. MEXC toàn quyền giải thích cuối cùng các điều khoản của sự kiện này và thực hiện hành động thích hợp chống lại các hoạt động độc hại hoặc lạm dụng sàn giao dịch.
4. Tất cả người dùng tham gia phải tuân thủ nghiêm ngặt Điều khoản dịch vụ MEXC. MEXC toàn quyền hủy tư cách của người dùng tham gia vào các hoạt động gian lận hoặc lạm dụng trong sự kiện, bao gồm đăng ký nhiều tài khoản hoặc tham gia vào bất kỳ hoạt động nào liên quan đến mục đích bất hợp pháp hoặc gian lận.
5. MEXC toàn quyền giải thích cuối cùng cho các điều khoản này. Vui lòng lưu ý các điều khoản này có thể được sửa đổi hoặc sự kiện có thể bị hủy mà không cần thông báo trước. Người dùng được khuyến khích cập nhật các điều khoản sự kiện mới nhất.
6. Các điều khoản này sẽ được xem là một phần không thể thiếu của Thỏa thuận người dùng MEXC và Chính sách bảo mật. Trong trường hợp có bất kỳ xung đột nào, các điều khoản này sẽ được ưu tiên.