Історія знімків
- Моя фактична винагородаМоя фактична винагорода-- USDT
- Мої орієнтовні винагородиМої орієнтовні винагороди-- USDT
- Моя розміщена кількістьМоя розміщена кількість-- MX
- Моє дійсне розміщенняМоє дійсне розміщення-- MX
Подія закінчилася
Розрахунок завершено. Якщо ви брали участь у цій події, перейдіть на сторінку історії винагород, щоб перевірити деталі своїх винагород, а також відвідайте свій спотовий рахунок, щоб перевірити, чи отримали ви аірдроп токенів!
- Торгівля 1R0R/USDT
Механізм рівнів MX
|Рівень події
|Умови підвищення рівня
|Коефіцієнт розміщення
|V1
|25 ≤ Утримання MX ≤ 500 000
|1
|V2
|Запросіть 1 дійсного друга
|1,5
|V3
|Запросіть 2 дійсних друга(-зів)
|1,55
|V4
|Запросіть 3 дійсних друга(-зів)
|1,6
|V5
|Запросіть 4 дійсних друга(-зів)
|1,65
|V6
|Запросіть 5 дійсних друга(-зів)
|1,7
|V7
|Запросіть 6 дійсних друга(-зів)
|1,75
Опис правил
Чим більше токенів MX ви розмістите у події й чим більше дійсних друзів ви успішно запросите, тим вищим буде ваш коефіцієнт розміщення і тим більшою буде ваша частка винагороди.
Приклад: припустимо, що в події є два учасники: A і B.
A розміщує 2 999 MX без дійсних запрошених, тому його коефіцієнт розміщення дорівнює 1.
B розміщує 3 000 MX і має дійсних запрошених: 2, тому коефіцієнт розміщення дорівнює 1,55.
Розрахунок винагороди A:
2 999 * 1 / (2 999 * 1 + 3 000 * 1,55)
Розрахунок винагороди B:
3 000 * 1,55 / (2 999 * 1 + 3 000 * 1,55)
Загальна кількість токенів
10 000 000 000 1R0R
Тип токену
ERC-20
Всього аірдропів
50 000 USDT
Кількість голосів
25 MX - 500 000 MX
2. Ціна проєкту, за який ви проголосували, може зазнавати значних коливань через ринкові умови чи інші подібні причини.
3. Можливо, ви не зможете відмовитися повністю або частково від участі в проєкті через базову технологію проєкту або причини, пов’язані з платформою MEXC.
4. Якщо один користувач сукупно інвестує понад 100 000 MX через кілька акаунтів, пов’язані акаунти можуть активувати механізми контролю ризиків платформи. Будьте обережні.