Опис правил

Чим більше токенів MX ви розмістите у події й чим більше дійсних друзів ви успішно запросите, тим вищим буде ваш коефіцієнт розміщення і тим більшою буде ваша частка винагороди.

Приклад: припустимо, що в події є два учасники: A і B.

A розміщує 2 999 MX без дійсних запрошених, тому його коефіцієнт розміщення дорівнює 1.

B розміщує 3 000 MX і має дійсних запрошених: 2, тому коефіцієнт розміщення дорівнює 1,55.

Розрахунок винагороди A:

2 999 * 1 / (2 999 * 1 + 3 000 * 1,55)

Розрахунок винагороди B:

3 000 * 1,55 / (2 999 * 1 + 3 000 * 1,55)