Сьогоднішня ціна Zyrri (ZYR)

Поточна ціна Zyrri (ZYR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ZYR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Zyrri:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.00 USD

- зміна ціни Zyrri протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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