Ціна Zyrri (ZYR)
Поточна ціна Zyrri (ZYR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ZYR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Zyrri:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.00 USD
- зміна ціни Zyrri протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін ZYR до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни ZYR.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Zyrri до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Zyrri до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Zyrri до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Zyrri до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-35.89%
|60 днів
|$ 0
|-43.32%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Zyrri: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-38.78%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
"Zyrri is a ZRC-20 token that empowers and protects data while giving back control of individuals over their informations. Zyrri is a personal token that authenticates individuals Identity through electronic means by storing a collection of personal data. As Zyrri token owners, you take part in a living space and network of Eco-villages : Tumaïni Eco-habitats designed to provide access to sustainable, ecological and secured services"
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 ZYR до AUD
A$--
|1 ZYR до GBP
￡--
|1 ZYR до EUR
€--
|1 ZYR до USD
$--
|1 ZYR до MYR
RM--
|1 ZYR до TRY
₺--
|1 ZYR до JPY
¥--
|1 ZYR до RUB
₽--
|1 ZYR до INR
₹--
|1 ZYR до IDR
Rp--
|1 ZYR до PHP
₱--
|1 ZYR до EGP
￡E.--
|1 ZYR до BRL
R$--
|1 ZYR до CAD
C$--
|1 ZYR до BDT
৳--
|1 ZYR до NGN
₦--
|1 ZYR до UAH
₴--
|1 ZYR до VES
Bs--
|1 ZYR до PKR
Rs--
|1 ZYR до KZT
₸--
|1 ZYR до THB
฿--
|1 ZYR до TWD
NT$--
|1 ZYR до CHF
Fr--
|1 ZYR до HKD
HK$--
|1 ZYR до MAD
.د.م--