Ціна ZYRO (ZYRO)
Поточна ціна ZYRO (ZYRO) сьогодні становить 0.0002867 USD з ринковою капіталізацією $ 247.30K USD. Ціна ZYRO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ZYRO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 191.91K USD
- зміна ціни ZYRO протягом дня — +35.22%
- циркуляційна пропозиція – 901.18M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ZYRO до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ZYRO до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни ZYRO до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни ZYRO до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+35.22%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ZYRO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+4.33%
+35.22%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Zyro is a Web3 project focused on providing utility and functionality to its holders. By owning a minimum amount of Zyro tokens, users gain access to exclusive tools, analytics, and other valuable resources within the ecosystem. The project includes NFT integration, a merch store, and plans for exchange listings based on market cap milestones. Future developments aim to expand Zyro’s ecosystem with additional tools, features, and integrations.
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