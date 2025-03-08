Сьогоднішня ціна ZYRO (ZYRO)

Поточна ціна ZYRO (ZYRO) сьогодні становить 0.0002867 USD з ринковою капіталізацією $ 247.30K USD. Ціна ZYRO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ZYRO:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 191.91K USD

- зміна ціни ZYRO протягом дня — +35.22%

- циркуляційна пропозиція – 901.18M USD

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