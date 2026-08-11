Скільки коштує Zypher Network зараз?

Zypher Network зараз торгуються по ціні ₴0.1028984499960827808000, з рухом ціни 0.69% за останні 24 години. Ця актуальна ціна дає уявлення про реальну ринкову активність та настрій інвесторів.

Чи зростатиме чи зменшуватиметься POP сьогодні?

POP продемонстрував зміну ціни за останні 24 години, що відображає реакцію ринку на останні новини, обсяг торгів та події в екосистемі Artificial Intelligence (AI),Smart Contract Platform,BNB Chain Ecosystem,Layer 2 (L2),Binance Alpha Spotlight.

Наскільки популярний Zypher Network сьогодні?

Токен зареєстрував обсяг торгів за 24 години в розмірі ₴--, що свідчить про те, скільки трейдерів активно купують або продають POP.

Що відрізняє Zypher Network від інших криптоактивів?

Як частина категорії Artificial Intelligence (AI),Smart Contract Platform,BNB Chain Ecosystem,Layer 2 (L2),Binance Alpha Spotlight та створений на мережі --, POP пропонує конкретне призначення та роль в своїй екосистемі, яке може включати платежі, стекінг, управління або специфічні випадки використання.

Скільки POP існує на ринку?

Сьогодні в обігу знаходиться 1439583333.0 токенів, що допомагає визначити дефіцит токенів та загальну ринкову вартість.

Яка максимальна та мінімальна ціна Zypher Network за всю історію?

Найвища зафіксована ціна токена (ATH) становить ₴0.5382499104552227488000, а найнижча точка (ATL) — ₴, що надає важливий контекст для довгострокових інвесторів, які оцінюють цінові цикли.