Сьогоднішня ціна ZynCoin

Поточна ціна ZynCoin (ZYN) сьогодні становить $ 0, зі зміною 7.25% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ZYN до USD становить $ 0 за ZYN.

ZynCoin наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 404,608, з циркуляційною пропозицією у 903.82M ZYN. Протягом останніх 24 годин ZYN торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.173802, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці ZYN змінився на +0.03% за останню годину та на +7.58% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 4.30K.

Ринкова інформація щодо ZynCoin (ZYN)

Ринкова капіталізація $ 404.61K$ 404.61K $ 404.61K Обсяг (за 24 год) $ 4.30K$ 4.30K $ 4.30K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 404.61K$ 404.61K $ 404.61K Циркуляційне постачання 903.82M 903.82M 903.82M Загальна пропозиція 903,820,451.875591 903,820,451.875591 903,820,451.875591

Поточна ринкова капіталізація ZynCoin — $ 404.61K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 4.30K. Циркуляційна пропозиція ZYN — 903.82M, зі загальною пропозицією 903820451.875591. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 404.61K.