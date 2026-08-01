Сьогоднішня ціна ZygoSwap

Поточна ціна ZygoSwap (ZSWAP) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,61% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ZSWAP до USD становить $ 0 за ZSWAP.

ZygoSwap наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 401 422, з циркуляційною пропозицією у 1,00B ZSWAP. Протягом останніх 24 годин ZSWAP торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00450031, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці ZSWAP змінився на +0,02% за останню годину та на -5,92% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 35,06K.

Ринкова інформація щодо ZygoSwap (ZSWAP)

Ринкова капіталізація $ 401,42K$ 401,42K $ 401,42K Обсяг (за 24 год) $ 35,06K$ 35,06K $ 35,06K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 401,42K$ 401,42K $ 401,42K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація ZygoSwap — $ 401,42K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 35,06K. Циркуляційна пропозиція ZSWAP — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 401,42K.