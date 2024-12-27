Ціна Zygo The Frog (ZYGO)
Поточна ціна Zygo The Frog (ZYGO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 717.15K USD. Ціна ZYGO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Zygo The Frog:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 101.40K USD
- зміна ціни Zygo The Frog протягом дня — +1.35%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Zygo The Frog до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Zygo The Frog до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Zygo The Frog до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Zygo The Frog до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.35%
|30 днів
|$ 0
|-3.73%
|60 днів
|$ 0
|-40.94%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Zygo The Frog: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.04%
+1.35%
-1.61%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Zygo the frog is an erc-20 meme token being developed to be the native token of the Zygos ecosystem and animated series. Its purpose is to develop a large following based on the characters persona and adventures. Plan is for an eventual YouTube channel where monthly animated series based on this character will be released. Currently we are growing the community with over 20 followers on x and 1500 on telegram in a span of a week. This would be the first meme coin with an animated series based on the character as far as we are aware.
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