Сьогоднішня ціна Zygo The Frog (ZYGO)

Поточна ціна Zygo The Frog (ZYGO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 717.15K USD. Ціна ZYGO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Zygo The Frog:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 101.40K USD

- зміна ціни Zygo The Frog протягом дня — +1.35%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

Отримуйте оновлення цін ZYGO до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни ZYGO.