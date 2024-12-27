Сьогоднішня ціна Zyfi (ZFI)

Поточна ціна Zyfi (ZFI) сьогодні становить 0.02886783 USD з ринковою капіталізацією $ 428.89K USD. Ціна ZFI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Zyfi:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.80K USD

- зміна ціни Zyfi протягом дня — -6.02%

- циркуляційна пропозиція – 14.85M USD

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