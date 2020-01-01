Токеноміка ZyfAI (ZFI) Дізнайтеся ключову інформацію про ZyfAI (ZFI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація ZyfAI (ZFI) ZyFAI is a DeFi Agent built to automate and optimize yield farming across protocols. It relies on real-time data and smart account automation to manage user funds in the most efficient way possible. By continuously reallocating assets, ZyFAI maximizes APY without requiring manual rebalancing. The project was built built by the Zyfi team, a leader in Account Abstraction infrastructure on ZKsync and aims to make DeFi accessible and automated to everyone. Офіційний вебсайт: https://www.zyf.ai/ Whitepaper: https://docs.zyf.ai/ Купити ZFI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни ZyfAI (ZFI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена ZyfAI (ZFI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1.94M $ 1.94M $ 1.94M Загальна пропозиція: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Циркуляційна пропозиція: $ 99.02M $ 99.02M $ 99.02M FDV (повністю розведена вартість): $ 9.80M $ 9.80M $ 9.80M Історичний максимум: $ 0.066037 $ 0.066037 $ 0.066037 Історичний мінімум: $ 0.00271515 $ 0.00271515 $ 0.00271515 Поточна ціна: $ 0.01956892 $ 0.01956892 $ 0.01956892 Дізнайтеся більше про ціну ZyfAI (ZFI)

Токеноміка ZyfAI (ZFI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки ZyfAI (ZFI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ZFI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ZFI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ZFI, досліджуйте ціну токена ZFI в реальному часі!

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