Сьогоднішня ціна ZyfAI (ZFI)

Поточна ціна ZyfAI (ZFI) сьогодні становить 0,01852302 USD з ринковою капіталізацією $ 1,77M USD. Ціна ZFI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ZyfAI:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни ZyfAI протягом дня — +2,38%

- циркуляційна пропозиція – 95,52M USD

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