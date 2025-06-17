Ціна ZyfAI (ZFI)
Поточна ціна ZyfAI (ZFI) сьогодні становить 0,01852302 USD з ринковою капіталізацією $ 1,77M USD. Ціна ZFI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ZyfAI:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни ZyfAI протягом дня — +2,38%
- циркуляційна пропозиція – 95,52M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ZyfAI до USD становила $ +0,00043134.
За останні 30 днів зміна ціни ZyfAI до USD становила $ +0,0354202208.
За останні 60 днів зміна ціни ZyfAI до USD становила $ +0,0433977724.
За останні 90 днів зміна ціни ZyfAI до USD становила $ +0,008396515319991305.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,00043134
|+2,38%
|30 днів
|$ +0,0354202208
|+191,22%
|60 днів
|$ +0,0433977724
|+234,29%
|90 днів
|$ +0,008396515319991305
|+82,92%
Останній аналіз цін ZyfAI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1,72%
+2,38%
+87,09%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
ZyFAI is a DeFi Agent built to automate and optimize yield farming across protocols. It relies on real-time data and smart account automation to manage user funds in the most efficient way possible. By continuously reallocating assets, ZyFAI maximizes APY without requiring manual rebalancing. The project was built built by the Zyfi team, a leader in Account Abstraction infrastructure on ZKsync and aims to make DeFi accessible and automated.
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