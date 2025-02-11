Ціна Zydio AI (ZDAI)
Поточна ціна Zydio AI (ZDAI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ZDAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Zydio AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.89 USD
- зміна ціни Zydio AI протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін ZDAI до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни ZDAI.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Zydio AI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Zydio AI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Zydio AI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Zydio AI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-42.92%
|60 днів
|$ 0
|-12.30%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Zydio AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Zydio AI is a cryptocurrency token at the forefront of artificial intelligence, developing innovative solutions that bridge the gap between humans and machines. Their core mission is to democratize access to AI technology and make it easier and more intuitive to use. Zydio AI's Products and Services: - AI Voice Assistant: A virtual assistant that understands voice commands and can perform various tasks, like setting reminders, checking the weather, or ordering food. - Text to Speech: Converts written text into natural-sounding speech, making it easier to consume information on the go. - Speech to Text: Transcribes spoken words into written text with high accuracy, saving time on tasks like dictation and transcription. - AI Music Creator: Assists musicians and producers in creating unique music compositions by leveraging AI and machine learning. - AI Voice Over: Generates high-quality voice-overs in various styles and accents for audio content creation. - AI Wallet Bot: Manages multiple cryptocurrency wallets in one place, simplifying organization and tracking of digital assets. Key Benefits of Zydio AI's Solutions: - Increased Efficiency: Automates tasks and saves time. - Enhanced Creativity: Provides tools to spark new ideas and streamline creative processes. - Improved Accessibility: Makes information and communication more accessible for everyone. - Unparalleled Convenience: Offers user-friendly interfaces and seamless integration across platforms. - Cost-Effectiveness: Saves money on resources like voice actors and transcription services. Zydio AI is revolutionizing various industries: - Communication: Streamlining interactions and automating tasks with AI-powered tools. - Content Creation: Empowering creators with AI assistance for music production and voice-overs. - Finance: Simplifying cryptocurrency management with intelligent AI wallets.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 ZDAI до AUD
A$--
|1 ZDAI до GBP
￡--
|1 ZDAI до EUR
€--
|1 ZDAI до USD
$--
|1 ZDAI до MYR
RM--
|1 ZDAI до TRY
₺--
|1 ZDAI до JPY
¥--
|1 ZDAI до RUB
₽--
|1 ZDAI до INR
₹--
|1 ZDAI до IDR
Rp--
|1 ZDAI до PHP
₱--
|1 ZDAI до EGP
￡E.--
|1 ZDAI до BRL
R$--
|1 ZDAI до CAD
C$--
|1 ZDAI до BDT
৳--
|1 ZDAI до NGN
₦--
|1 ZDAI до UAH
₴--
|1 ZDAI до VES
Bs--
|1 ZDAI до PKR
Rs--
|1 ZDAI до KZT
₸--
|1 ZDAI до THB
฿--
|1 ZDAI до TWD
NT$--
|1 ZDAI до CHF
Fr--
|1 ZDAI до HKD
HK$--
|1 ZDAI до MAD
.د.م--