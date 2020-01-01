Токеноміка Zyberswap (ZYB) Дізнайтеся ключову інформацію про Zyberswap (ZYB), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Zyberswap (ZYB) Zyberswap is one of the first decentralized exchanges (DEX) with an automated market-maker (AMM) on the Arbitrum blockchain. Compared to its competitors, Zyberswap allows the swapping of crypto assets with the lowest fees. Rewards from Staking and Yield Farming are among the most lucrative in the entire Arbitrum ecosystem. Additionally, Zyberswap aims to fully involve its users in decision-making. All major changes are decided via Governance Voting. Zyberswap is also offering a unique utility to its token, where users can lock and stake $ZYB token and get rewarded weekly in Ethereum. Офіційний вебсайт: https://www.zyberswap.io/ Whitepaper: https://docs.zyberswap.io/ Купити ZYB зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Zyberswap (ZYB) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Zyberswap (ZYB), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 20,37K $ 20,37K $ 20,37K Загальна пропозиція: $ 14,01M $ 14,01M $ 14,01M Циркуляційна пропозиція: $ 14,01M $ 14,01M $ 14,01M FDV (повністю розведена вартість): $ 20,37K $ 20,37K $ 20,37K Історичний максимум: $ 23,1 $ 23,1 $ 23,1 Історичний мінімум: $ 0,00142392 $ 0,00142392 $ 0,00142392 Поточна ціна: $ 0,00145803 $ 0,00145803 $ 0,00145803 Дізнайтеся більше про ціну Zyberswap (ZYB)

Токеноміка Zyberswap (ZYB): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Zyberswap (ZYB) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ZYB, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ZYB, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ZYB, досліджуйте ціну токена ZYB в реальному часі!

Прогноз ціни ZYB Хочете знати, куди рухається ZYB? Наша сторінка прогнозу ціни ZYB поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена ZYB зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!