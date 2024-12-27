Ціна Zyberswap (ZYB)
Поточна ціна Zyberswap (ZYB) сьогодні становить 0.00868176 USD з ринковою капіталізацією $ 110.48K USD. Ціна ZYB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Zyberswap:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 134.74 USD
- зміна ціни Zyberswap протягом дня — -1.37%
- циркуляційна пропозиція – 12.73M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Zyberswap до USD становила $ -0.000121451262860721.
За останні 30 днів зміна ціни Zyberswap до USD становила $ +0.0063959472.
За останні 60 днів зміна ціни Zyberswap до USD становила $ +0.0065071110.
За останні 90 днів зміна ціни Zyberswap до USD становила $ +0.002975929187530197.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000121451262860721
|-1.37%
|30 днів
|$ +0.0063959472
|+73.67%
|60 днів
|$ +0.0065071110
|+74.95%
|90 днів
|$ +0.002975929187530197
|+52.16%
Останній аналіз цін Zyberswap: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.76%
-1.37%
-0.37%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Zyberswap is one of the first decentralized exchanges (DEX) with an automated market-maker (AMM) on the Arbitrum blockchain. Compared to its competitors, Zyberswap allows the swapping of crypto assets with the lowest fees. Rewards from Staking and Yield Farming are among the most lucrative in the entire Arbitrum ecosystem. Additionally, Zyberswap aims to fully involve its users in decision-making. All major changes are decided via Governance Voting. Zyberswap is also offering a unique utility to its token, where users can lock and stake $ZYB token and get rewarded weekly in Ethereum.
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