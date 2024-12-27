Сьогоднішня ціна Zyberswap (ZYB)

Поточна ціна Zyberswap (ZYB) сьогодні становить 0.00868176 USD з ринковою капіталізацією $ 110.48K USD. Ціна ZYB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Zyberswap:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 134.74 USD

- зміна ціни Zyberswap протягом дня — -1.37%

- циркуляційна пропозиція – 12.73M USD

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