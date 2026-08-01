Сьогоднішня ціна Zuzalu Inu

Поточна ціна Zuzalu Inu (ZUZALU) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ZUZALU до USD становить $ 0 за ZUZALU.

Zuzalu Inu наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 68 477, з циркуляційною пропозицією у 1,00B ZUZALU. Протягом останніх 24 годин ZUZALU торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,03370959, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці ZUZALU змінився на -- за останню годину та на +1,52% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Zuzalu Inu (ZUZALU)

Ринкова капіталізація $ 68,48K$ 68,48K $ 68,48K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 68,48K$ 68,48K $ 68,48K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Zuzalu Inu — $ 68,48K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ZUZALU — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 68,48K.