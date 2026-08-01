Сьогоднішня ціна zuzalu

Поточна ціна zuzalu (ZUZALU) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,93% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ZUZALU до USD становить $ 0 за ZUZALU.

zuzalu наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 1 061 616, з циркуляційною пропозицією у 1 000,00T ZUZALU. Протягом останніх 24 годин ZUZALU торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці ZUZALU змінився на +0,36% за останню годину та на -0,37% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо zuzalu (ZUZALU)

Ринкова капіталізація $ 1,06M$ 1,06M $ 1,06M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,06M$ 1,06M $ 1,06M Циркуляційне постачання 1 000,00T 1 000,00T 1 000,00T Загальна пропозиція 1,0e+15 1,0e+15 1,0e+15

Поточна ринкова капіталізація zuzalu — $ 1,06M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ZUZALU — 1 000,00T, зі загальною пропозицією 1.0e+15. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,06M.