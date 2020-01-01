Токеноміка ZUSHI (ZUSHI) Дізнайтеся ключову інформацію про ZUSHI (ZUSHI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація ZUSHI (ZUSHI) Vision for the Future ZUSHI is committed to leading the next wave of innovation in decentralized finance. By continuously enhancing its platform, expanding its ecosystem, and prioritizing the needs of its community, ZUSHI aims to become a cornerstone in the DeFi space. The focus on security, profitability, transparency, and community engagement ensures that ZUSHI will remain at the forefront of financial innovation. Key Features Staking: ZUSHI allows users to stake their tokens, supporting the network and earning attractive rewards. This incentivizes participation and helps maintain network stability. Yield Farming: Through ZUSHI, users can participate in yield farming, providing liquidity to various pools and earning additional returns. This enhances the overall utility and profitability of the token. Decentralized Governance: ZUSHI holders play a crucial role in the project's decision-making process through a decentralized governance system. This ensures that the community has a direct influence on the development and future direction of the platform. Low Transaction Fees: ZUSHI is designed to ensure low transaction fees, making it economical for users to engage in a wide range of DeFi activities without high costs. DeFi Ecosystem Integration: ZUSHI is compatible with various DeFi platforms, expanding its functionalities and providing users with numerous opportunities to interact with other DeFi services. Офіційний вебсайт: https://zushidefi.com/ Whitepaper: https://zushi.gitbook.io/whitepaper Купити ZUSHI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни ZUSHI (ZUSHI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена ZUSHI (ZUSHI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 32,96K $ 32,96K $ 32,96K Історичний максимум: $ 0,0045591 $ 0,0045591 $ 0,0045591 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну ZUSHI (ZUSHI)

Токеноміка ZUSHI (ZUSHI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки ZUSHI (ZUSHI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ZUSHI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ZUSHI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ZUSHI, досліджуйте ціну токена ZUSHI в реальному часі!

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