Сьогоднішня ціна ZUSHI (ZUSHI)

Поточна ціна ZUSHI (ZUSHI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ZUSHI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ZUSHI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.61 USD

- зміна ціни ZUSHI протягом дня — -4.78%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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