Сьогоднішня ціна ZUSD (ZUSD)

Поточна ціна ZUSD (ZUSD) сьогодні становить 1.034 USD з ринковою капіталізацією $ 19.13M USD. Ціна ZUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ZUSD:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.42 USD

- зміна ціни ZUSD протягом дня — +3.86%

- циркуляційна пропозиція – 18.50M USD

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