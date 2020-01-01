Токеноміка Zus (ZCN) Дізнайтеся ключову інформацію про Zus (ZCN), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Zus (ZCN) Züs is a leading privacy and secure AI data platform that provides users full ownership and control of their data, with powerful AI agents on Vult.network to accelerate productivity. It is also ideal for on-prem, high speed S3 storage as well as backup and disaster recovery to prevent outage, breach, and ransomware issues. It has an unparalleled data integrity layer on the blockchain and a zero knowledge network, with data and key distributed so that its almost impossible to breach. Another standout feature is that it allows users to share encrypted data easily, even on a public link. Офіційний вебсайт: https://zus.network Whitepaper: https://zus.network/whitepapers/ Купити ZCN зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Zus (ZCN) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Zus (ZCN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 443,74K $ 443,74K $ 443,74K Загальна пропозиція: $ 400,00M $ 400,00M $ 400,00M Циркуляційна пропозиція: $ 48,40M $ 48,40M $ 48,40M FDV (повністю розведена вартість): $ 3,67M $ 3,67M $ 3,67M Історичний максимум: $ 5,16 $ 5,16 $ 5,16 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00916986 $ 0,00916986 $ 0,00916986 Дізнайтеся більше про ціну Zus (ZCN)

Токеноміка Zus (ZCN): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Zus (ZCN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ZCN, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ZCN, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ZCN, досліджуйте ціну токена ZCN в реальному часі!

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