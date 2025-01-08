Ціна Zunami USD (ZUNUSD)
Поточна ціна Zunami USD (ZUNUSD) сьогодні становить 0.972955 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ZUNUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Zunami USD:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 76.97K USD
- зміна ціни Zunami USD протягом дня — -0.21%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін ZUNUSD до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни ZUNUSD.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Zunami USD до USD становила $ -0.0021071145188141.
За останні 30 днів зміна ціни Zunami USD до USD становила $ -0.0091033561.
За останні 60 днів зміна ціни Zunami USD до USD становила $ +0.0023993070.
За останні 90 днів зміна ціни Zunami USD до USD становила $ -0.0253071763167632.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0021071145188141
|-0.21%
|30 днів
|$ -0.0091033561
|-0.93%
|60 днів
|$ +0.0023993070
|+0.25%
|90 днів
|$ -0.0253071763167632
|-2.53%
Останній аналіз цін Zunami USD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.35%
-0.21%
-0.46%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Zunami is a decentralized protocol that issues aggregated stablecoins, whose collateral is utilized in omnipools and differentiated among various profit-generating strategies. The Omni pool operates as a Yield Aggregator by providing liquidity to the multiple strategies and reinvesting profits. Each zunStable is backed by its own Omni pool, managed through DAO governance. The DAO manages the addition of new strategies and the rebalancing of of funds among them.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 ZUNUSD до AUD
A$1.556728
|1 ZUNUSD до GBP
￡0.778364
|1 ZUNUSD до EUR
€0.9340368
|1 ZUNUSD до USD
$0.972955
|1 ZUNUSD до MYR
RM4.36856795
|1 ZUNUSD до TRY
₺34.3842297
|1 ZUNUSD до JPY
¥153.87283325
|1 ZUNUSD до RUB
₽104.34942375
|1 ZUNUSD до INR
₹83.4989981
|1 ZUNUSD до IDR
Rp15,692.82038365
|1 ZUNUSD до PHP
₱56.79138335
|1 ZUNUSD до EGP
￡E.49.2704412
|1 ZUNUSD до BRL
R$5.9350255
|1 ZUNUSD до CAD
C$1.39132565
|1 ZUNUSD до BDT
৳118.505919
|1 ZUNUSD до NGN
₦1,503.78951845
|1 ZUNUSD до UAH
₴41.3895057
|1 ZUNUSD до VES
Bs51.566615
|1 ZUNUSD до PKR
Rs272.6803683
|1 ZUNUSD до KZT
₸517.25206665
|1 ZUNUSD до THB
฿33.6447839
|1 ZUNUSD до TWD
NT$31.9713013
|1 ZUNUSD до CHF
Fr0.8756595
|1 ZUNUSD до HKD
HK$7.55986035
|1 ZUNUSD до MAD
.د.م9.7879273