Сьогоднішня ціна Zunami USD (ZUNUSD)

Поточна ціна Zunami USD (ZUNUSD) сьогодні становить 0.972955 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ZUNUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Zunami USD:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 76.97K USD

- зміна ціни Zunami USD протягом дня — -0.21%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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