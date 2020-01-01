Токеноміка Zunami Governance Token (ZUN) Дізнайтеся ключову інформацію про Zunami Governance Token (ZUN), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Zunami Governance Token (ZUN) Zunami is a decentralized protocol that issues aggregated stablecoins, with their collateral utilized in omnipools and diversified across various profit-generating strategies. The entire income generated by the protocol, including the full yield from zunStables collateral and performance fees from Vaults, is distributed among ZUN stakers. These stakers manage strategies in Omni Pools or obtain zunStables liquidity from Vaults through DAO proposals. Additionally, ZUN stakers participate in a Gauge weight vote every two weeks to decide the distribution of ZUN token emissions. Офіційний вебсайт: https://app.zunami.io/ Купити ZUN зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Zunami Governance Token (ZUN) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Zunami Governance Token (ZUN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 8,93K $ 8,93K $ 8,93K Загальна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Циркуляційна пропозиція: $ 34,94M $ 34,94M $ 34,94M FDV (повністю розведена вартість): $ 25,55K $ 25,55K $ 25,55K Історичний максимум: $ 0,618813 $ 0,618813 $ 0,618813 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00025551 $ 0,00025551 $ 0,00025551 Дізнайтеся більше про ціну Zunami Governance Token (ZUN)

Токеноміка Zunami Governance Token (ZUN): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Zunami Governance Token (ZUN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ZUN, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ZUN, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ZUN, досліджуйте ціну токена ZUN в реальному часі!

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