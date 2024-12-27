Ціна Zunami Governance Token (ZUN)
Поточна ціна Zunami Governance Token (ZUN) сьогодні становить 0.02356053 USD з ринковою капіталізацією $ 823.65K USD. Ціна ZUN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Zunami Governance Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.51K USD
- зміна ціни Zunami Governance Token протягом дня — -4.83%
- циркуляційна пропозиція – 34.94M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Zunami Governance Token до USD становила $ -0.00119676000140922.
За останні 30 днів зміна ціни Zunami Governance Token до USD становила $ -0.0140027038.
За останні 60 днів зміна ціни Zunami Governance Token до USD становила $ +0.0000205589.
За останні 90 днів зміна ціни Zunami Governance Token до USD становила $ -0.04215127830794957.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00119676000140922
|-4.83%
|30 днів
|$ -0.0140027038
|-59.43%
|60 днів
|$ +0.0000205589
|+0.09%
|90 днів
|$ -0.04215127830794957
|-64.14%
Останній аналіз цін Zunami Governance Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.57%
-4.83%
-24.20%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Zunami is a decentralized protocol that issues aggregated stablecoins, with their collateral utilized in omnipools and diversified across various profit-generating strategies. The entire income generated by the protocol, including the full yield from zunStables collateral and performance fees from Vaults, is distributed among ZUN stakers. These stakers manage strategies in Omni Pools or obtain zunStables liquidity from Vaults through DAO proposals. Additionally, ZUN stakers participate in a Gauge weight vote every two weeks to decide the distribution of ZUN token emissions.
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