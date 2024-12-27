Сьогоднішня ціна Zunami Governance Token (ZUN)

Поточна ціна Zunami Governance Token (ZUN) сьогодні становить 0.02356053 USD з ринковою капіталізацією $ 823.65K USD. Ціна ZUN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Zunami Governance Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.51K USD

- зміна ціни Zunami Governance Token протягом дня — -4.83%

- циркуляційна пропозиція – 34.94M USD

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