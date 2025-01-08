Сьогоднішня ціна Zunami ETH (ZUNETH)

Поточна ціна Zunami ETH (ZUNETH) сьогодні становить 3,355.48 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ZUNETH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Zunami ETH:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.45K USD

- зміна ціни Zunami ETH протягом дня — -4.36%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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