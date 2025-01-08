Ціна Zunami ETH (ZUNETH)
Поточна ціна Zunami ETH (ZUNETH) сьогодні становить 3,355.48 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ZUNETH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Zunami ETH:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.45K USD
- зміна ціни Zunami ETH протягом дня — -4.36%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Zunami ETH до USD становила $ -153.022761001802.
За останні 30 днів зміна ціни Zunami ETH до USD становила $ -620.8097700760.
За останні 60 днів зміна ціни Zunami ETH до USD становила $ +545.1440316240.
За останні 90 днів зміна ціни Zunami ETH до USD становила $ +884.3895427739717.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -153.022761001802
|-4.36%
|30 днів
|$ -620.8097700760
|-18.50%
|60 днів
|$ +545.1440316240
|+16.25%
|90 днів
|$ +884.3895427739717
|+35.79%
Останній аналіз цін Zunami ETH: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.45%
-4.36%
-0.23%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Zunami is a decentralized protocol that issues aggregated stablecoins, whose collateral is utilized in omnipools and differentiated among various profit-generating strategies. The Omni pool operates as a Yield Aggregator by providing liquidity to the multiple strategies and reinvesting profits. Each zunStable is backed by its own Omni pool, managed through DAO governance. The DAO manages the addition of new strategies and the rebalancing of of funds among them.
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