Ціна ZUM (ZUM)
Поточна ціна ZUM (ZUM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ZUM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ZUM:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 322.85 USD
- зміна ціни ZUM протягом дня — -1.10%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ZUM до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ZUM до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни ZUM до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни ZUM до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.10%
|30 днів
|$ 0
|-16.52%
|60 днів
|$ 0
|+3.32%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ZUM: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-1.10%
+23.00%
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