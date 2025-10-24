Інформація щодо ціни ZTX (ZTX) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0,00109034 $ 0,00109034 $ 0,00109034 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0,00109034$ 0,00109034 $ 0,00109034 Рекордний максимум $ 0,03870653$ 0,03870653 $ 0,03870653 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,60% Зміна ціни (1 дн.) -3,46% Зміна ціни (за 7 дн.) -1,76% Зміна ціни (за 7 дн.) -1,76%

Актуальна ціна ZTX (ZTX) становить $0,00101324. За останні 24 години ZTX торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0,00109034, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ZTX становить $ 0,03870653, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то ZTX змінився на -0,60% за останню годину, -3,46% за 24 години та на -1,76% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо ZTX (ZTX)

Ринкова капіталізація $ 4,27M$ 4,27M $ 4,27M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 10,15M$ 10,15M $ 10,15M Циркуляційне постачання 4,20B 4,20B 4,20B Загальна пропозиція 10 000 000 000,0 10 000 000 000,0 10 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація ZTX — $ 4,27M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ZTX — 4,20B, зі загальною пропозицією 10000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 10,15M.