Сьогоднішня ціна Zorro (ZORRO)

Поточна ціна Zorro (ZORRO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 338.22K USD. Ціна ZORRO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Zorro:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.14K USD

- зміна ціни Zorro протягом дня — -7.44%

- циркуляційна пропозиція – 10.00B USD

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