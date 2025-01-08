Ціна Zorro (ZORRO)
Поточна ціна Zorro (ZORRO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 338.22K USD. Ціна ZORRO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Zorro:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.14K USD
- зміна ціни Zorro протягом дня — -7.44%
- циркуляційна пропозиція – 10.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Zorro до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Zorro до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Zorro до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Zorro до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.44%
|30 днів
|$ 0
|-30.10%
|60 днів
|$ 0
|-33.23%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Zorro: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.09%
-7.44%
-5.92%
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