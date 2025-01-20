Ціна Zora AI (ZORA)
Поточна ціна Zora AI (ZORA) сьогодні становить 0.297119 USD з ринковою капіталізацією $ 297.12K USD. Ціна ZORA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Zora AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 43.58K USD
- зміна ціни Zora AI протягом дня — -19.73%
- циркуляційна пропозиція – 1.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Zora AI до USD становила $ -0.0730695939410691.
За останні 30 днів зміна ціни Zora AI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Zora AI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Zora AI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0730695939410691
|-19.73%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Zora AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+5.42%
-19.73%
-83.52%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
ZoraAI agents are designed to take the complexity out of everyday tasks, leaving you with more time and energy to focus on what matters most. With their powerful automation and adaptability, your life and work will become more efficient and effortless. With ZoraAI, you’re in control. The customizable agents feature lets you mix and match your favorite tools and capabilities from different agents to build one that’s perfectly tailored to your needs. Whether you want a multitasking powerhouse or a focused specialist, your personalized agent is designed to work exactly how you want it to—no coding required.
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