Сьогоднішня ціна Zora AI (ZORA)

Поточна ціна Zora AI (ZORA) сьогодні становить 0.297119 USD з ринковою капіталізацією $ 297.12K USD. Ціна ZORA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Zora AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 43.58K USD

- зміна ціни Zora AI протягом дня — -19.73%

- циркуляційна пропозиція – 1.00M USD

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