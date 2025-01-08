Ціна Zoopia (ZOOA)
Поточна ціна Zoopia (ZOOA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ZOOA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Zoopia:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 41.94 USD
- зміна ціни Zoopia протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Zoopia до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Zoopia до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Zoopia до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Zoopia до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-29.30%
|60 днів
|$ 0
|+98.43%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Zoopia: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+22.81%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Zoopia is an innovative platform dedicated to Bitcoin ecosystem staking, providing a secure, efficient, and captivating staking service for cryptocurrency holders. Our vision is to create a vibrant digital zoo where users stake their BRC20 tokens, earning stable and substantial returns while participating in an automatic compounding process. Key Features - Non-Custodial Staking - BRC20/ARC20 Support - Auto-Compounding - Diverse Staking Options - Community Governance
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