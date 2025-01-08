Сьогоднішня ціна ZoomSwap (ZM)

Поточна ціна ZoomSwap (ZM) сьогодні становить 0.0015174 USD з ринковою капіталізацією $ 0.61 USD. Ціна ZM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ZoomSwap:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 480.30 USD

- зміна ціни ZoomSwap протягом дня — -1.98%

- циркуляційна пропозиція – 404.00 USD

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