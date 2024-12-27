Сьогоднішня ціна Zoomer (ZOOMER)

Поточна ціна Zoomer (ZOOMER) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.51M USD. Ціна ZOOMER до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Zoomer:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.61K USD

- зміна ціни Zoomer протягом дня — -6.69%

- циркуляційна пропозиція – 69.00B USD

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