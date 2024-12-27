Ціна Zoomer (ZOOMER)
Поточна ціна Zoomer (ZOOMER) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.51M USD. Ціна ZOOMER до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Zoomer:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.61K USD
- зміна ціни Zoomer протягом дня — -6.69%
- циркуляційна пропозиція – 69.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Zoomer до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Zoomer до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Zoomer до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Zoomer до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6.69%
|30 днів
|$ 0
|-43.95%
|60 днів
|$ 0
|-18.19%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Zoomer: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.29%
-6.69%
-14.59%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Zoomer is an omnichain token created using the open XERC20 cross-chain standard to onboard the true crypto-native generation, Gen Z, into the world of crypto and Web3.
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