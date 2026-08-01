Сьогоднішня ціна Zoof Wallet

Поточна ціна Zoof Wallet (ZOOF) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.73% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ZOOF до USD становить $ 0 за ZOOF.

Zoof Wallet наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 37,858, з циркуляційною пропозицією у 1.00B ZOOF. Протягом останніх 24 годин ZOOF торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.00290166, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці ZOOF змінився на +0.03% за останню годину та на +0.18% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Zoof Wallet (ZOOF)

Ринкова капіталізація $ 37.86K$ 37.86K $ 37.86K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 37.86K$ 37.86K $ 37.86K Циркуляційне постачання 1.00B 1.00B 1.00B Загальна пропозиція 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Zoof Wallet — $ 37.86K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ZOOF — 1.00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 37.86K.