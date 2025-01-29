Сьогоднішня ціна Zoo World (ZOO)

Поточна ціна Zoo World (ZOO) сьогодні становить 0.01327256 USD з ринковою капіталізацією $ 13.27M USD. Ціна ZOO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Zoo World:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 186.95K USD

- зміна ціни Zoo World протягом дня — -4.74%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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