Ціна ZOO Crypto World (ZOO)
Поточна ціна ZOO Crypto World (ZOO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ZOO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ZOO Crypto World:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 216.55 USD
- зміна ціни ZOO Crypto World протягом дня — +2.14%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ZOO Crypto World до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ZOO Crypto World до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни ZOO Crypto World до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни ZOO Crypto World до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2.14%
|30 днів
|$ 0
|+116.51%
|60 днів
|$ 0
|+123.79%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ZOO Crypto World: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.26%
+2.14%
+71.47%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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