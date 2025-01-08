Ціна Zoo (ZOOT)
Поточна ціна Zoo (ZOOT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ZOOT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Zoo:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 87.51 USD
- зміна ціни Zoo протягом дня — -6.01%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Zoo до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Zoo до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Zoo до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Zoo до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6.01%
|30 днів
|$ 0
|-11.27%
|60 днів
|$ 0
|+0.40%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Zoo: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.23%
-6.01%
-3.68%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
ZooToken will be the hub for these ""Animal Coins"" key-values. No longer just a trend, Animal Coins in the ZooToken ecosystem will quickly hit their top-notch.
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