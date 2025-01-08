Ціна Zone (ZONE)
Поточна ціна Zone (ZONE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ZONE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Zone:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 108.26 USD
- зміна ціни Zone протягом дня — -7.59%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Zone до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Zone до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Zone до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Zone до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.59%
|30 днів
|$ 0
|-21.50%
|60 днів
|$ 0
|+6.73%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Zone: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.14%
-7.59%
+9.05%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
ZONE is a community-driven GameFi ecosystem built on the Algorand blockchain. It is engineered to be the easiest, most versatile, and most adaptable GameFi ecosystem in the DeFi space.
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