Сьогоднішня ціна Zone (ZONE)

Поточна ціна Zone (ZONE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ZONE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Zone:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 108.26 USD

- зміна ціни Zone протягом дня — -7.59%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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