Ціна ZombieCoin (ZMB)
Поточна ціна ZombieCoin (ZMB) сьогодні становить 0.056589 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ZMB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ZombieCoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.83 USD
- зміна ціни ZombieCoin протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ZombieCoin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ZombieCoin до USD становила $ -0.0005877616.
За останні 60 днів зміна ціни ZombieCoin до USD становила $ +0.0028545585.
За останні 90 днів зміна ціни ZombieCoin до USD становила $ +0.00311517532086238.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0005877616
|-1.03%
|60 днів
|$ +0.0028545585
|+5.04%
|90 днів
|$ +0.00311517532086238
|+5.83%
Останній аналіз цін ZombieCoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-0.08%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
ZombieCoin (ZMB) is a platform based on the thrilling world of a zombie apocalypse, providing users with various community activities centered around zombie themes, such as games and NFTs.
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