Сьогоднішня ціна Zombie Power (ZP)

Поточна ціна Zombie Power (ZP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0,00 USD. Ціна ZP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Zombie Power:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Zombie Power протягом дня — +0,66%

- циркуляційна пропозиція – 0,00 USD

Отримуйте оновлення цін ZP до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни ZP.