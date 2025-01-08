Ціна Zoink (ZOINK)
Поточна ціна Zoink (ZOINK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ZOINK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Zoink:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.06 USD
- зміна ціни Zoink протягом дня — -7.56%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Zoink до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Zoink до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Zoink до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Zoink до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.56%
|30 днів
|$ 0
|-35.85%
|60 днів
|$ 0
|+27.60%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Zoink: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.74%
-7.56%
-8.21%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
ZOINK Token - a new era in the memecoin universe, taking its place on the Flare Network. Unlike any other, $ZOINK strides boldly into the future with a clear mission: to be the ultimate no-use-case memecoin.
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