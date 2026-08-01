Сьогоднішня ціна ZOICH

Поточна ціна ZOICH (ZOICH) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,45% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ZOICH до USD становить $ 0 за ZOICH.

ZOICH наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 120 632, з циркуляційною пропозицією у 1,00B ZOICH. Протягом останніх 24 годин ZOICH торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці ZOICH змінився на -0,22% за останню годину та на -21,02% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 2,47K.

Ринкова інформація щодо ZOICH (ZOICH)

Ринкова капіталізація $ 120,63K$ 120,63K $ 120,63K Обсяг (за 24 год) $ 2,47K$ 2,47K $ 2,47K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 120,63K$ 120,63K $ 120,63K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація ZOICH — $ 120,63K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 2,47K. Циркуляційна пропозиція ZOICH — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 120,63K.