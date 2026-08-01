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Поточна ціна Zoe сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація ZOE становить 108 439 USD. Відстежуйте оновлення цін ZOE до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Zoe сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація ZOE становить 108 439 USD. Відстежуйте оновлення цін ZOE до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про ZOE

Інформація про ціну ZOE

Що таке ZOE

Офіційний вебсайт ZOE

Токеноміка ZOE

Прогноз ціни ZOE

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Ціна Zoe (ZOE)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 ZOE до USD:

$0,00000136
$0,00000136$0,00000136
+3,30%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Zoe (ZOE) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 03:55:21 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Zoe

Поточна ціна Zoe (ZOE) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,04% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ZOE до USD становить $ 0 за ZOE.

Zoe наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 108 439, з циркуляційною пропозицією у 80,00B ZOE. Протягом останніх 24 годин ZOE торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці ZOE змінився на -- за останню годину та на -14,41% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Zoe (ZOE)

$ 108,44K
$ 108,44K$ 108,44K

--
----

$ 135,55K
$ 135,55K$ 135,55K

80,00B
80,00B 80,00B

100 000 000 000,0
100 000 000 000,0 100 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Zoe — $ 108,44K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ZOE — 80,00B, зі загальною пропозицією 100000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 135,55K.

Історія ціни Zoe у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+0,04%

-14,41%

-14,41%

Історія ціни Zoe (ZOE) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Zoe до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Zoe до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Zoe до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Zoe до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+0,04%
30 днів$ 0-34,75%
60 днів$ 0-40,10%
90 днів$ 0--

Прогноз ціни Zoe

Прогноз ціни Zoe (ZOE) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна ZOE у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Zoe (ZOE) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Zoe потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Zoe у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни ZOE на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Zoe.

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Ресурс Zoe (ZOE)

Офіційний вебсайт

Категорія :

AI AgentsArtificial Intelligence (AI)Base Ecosystem

Про Zoe

Яка зараз ціна Zoe?

Поточна оцінка становить ₴, що вказує на зміну ціни у розмірі 0.04% за останні 24 години.

Як настрій ринку впливає на ZOE?

Настрій формують макроекономічні умови, новини галузі та події в екосистемі --. Позитивний настрій часто корелюється зі зростанням обсягів і короткостроковим підвищенням цін.

Яка ринкова капіталізація та глобальний рейтинг Zoe?

З ринковою капіталізацією ₴4779446.93149212448000 Zoe займає #5655 місце, що підкреслює його вплив та масштаби на ширшому ринку.

Яка недавня торгова активність?

ZOE зафіксував обсяг торговельних операцій за 24 години у розмірі ₴--, що демонструє рівень активної участі світових трейдерів.

Наскільки волатильним є ZOE сьогодні?

Волатильність токена оцінюється у --%, що допомагає трейдерам оцінити, чи перебуває ринок у стані стабільності, чи відбуваються швидкі коливання.

Який діапазон цін за останні 24 години?

Він коливався між ₴ та ₴, що вказує на внутрішньоденну стійкість ціни.

Які довгострокові фактори впливають на Zoe?

До таких факторів належать обігове надходження (80000000000.0 токенів), тенденції прийняття у Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem,AI Agents,Clanker Ecosystem,Charms Ecosystem та загальна популярність мережі --.

Люди також запитують: Інші запитання про Zoe

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 03:55:21 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Zoe (ZOE)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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$0,00000
$0,00000$0,00000

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-28,10%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

TradingRazor

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$0,00684
$0,00684$0,00684

+52,00%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

$0,0003366
$0,0003366$0,0003366

+27,01%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$2,9331
$2,9331$2,9331

+21,20%

Cap

Cap

CAP

$0,05549
$0,05549$0,05549

+10,14%

Myros

Myros

MY

$0,0116
$0,0116$0,0116

+13,72%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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