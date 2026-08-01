Сьогоднішня ціна Zoe

Поточна ціна Zoe (ZOE) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,04% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ZOE до USD становить $ 0 за ZOE.

Zoe наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 108 439, з циркуляційною пропозицією у 80,00B ZOE. Протягом останніх 24 годин ZOE торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці ZOE змінився на -- за останню годину та на -14,41% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Zoe (ZOE)

Ринкова капіталізація $ 108,44K$ 108,44K $ 108,44K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 135,55K$ 135,55K $ 135,55K Циркуляційне постачання 80,00B 80,00B 80,00B Загальна пропозиція 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Zoe — $ 108,44K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ZOE — 80,00B, зі загальною пропозицією 100000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 135,55K.