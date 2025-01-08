Ціна ZODs (ZODS)
Поточна ціна ZODs (ZODS) сьогодні становить 0.01009818 USD з ринковою капіталізацією $ 7.53M USD. Ціна ZODS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ZODs:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.42M USD
- зміна ціни ZODs протягом дня — -21.26%
- циркуляційна пропозиція – 741.38M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ZODs до USD становила $ -0.00272788914034971.
За останні 30 днів зміна ціни ZODs до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни ZODs до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни ZODs до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00272788914034971
|-21.26%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ZODs: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+10.27%
-21.26%
+68.76%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
ZODs is Solana's first AI-powered DeFi toolkit, combining advanced market analytics with conversational blockchain interactions. Through its innovative On-Chain AI module, users can analyze, trade, and engage with DeFi protocols using natural language, all while benefiting from a comprehensive trading toolkit and thriving community ecosystem. One of the main modules of ZODs is On-Chain AI that combines AI with the Solana blockchain. The goal of this module is to provide users with the ability to execute various on & off chain tasks through AI chat, using different AI agents, with minimal effort.
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