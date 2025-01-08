Сьогоднішня ціна ZODs (ZODS)

Поточна ціна ZODs (ZODS) сьогодні становить 0.01009818 USD з ринковою капіталізацією $ 7.53M USD. Ціна ZODS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ZODs:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.42M USD

- зміна ціни ZODs протягом дня — -21.26%

- циркуляційна пропозиція – 741.38M USD

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