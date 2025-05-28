Сьогоднішня ціна Zodor (ZOD)

Поточна ціна Zodor (ZOD) сьогодні становить 0,00110829 USD з ринковою капіталізацією $ 110,07K USD. Ціна ZOD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Zodor:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Zodor протягом дня — +15,97%

- циркуляційна пропозиція – 100,00M USD

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