Ціна Zodor (ZOD)
Поточна ціна Zodor (ZOD) сьогодні становить 0,00110829 USD з ринковою капіталізацією $ 110,07K USD. Ціна ZOD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Zodor:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Zodor протягом дня — +15,97%
- циркуляційна пропозиція – 100,00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Zodor до USD становила $ +0,00015263.
За останні 30 днів зміна ціни Zodor до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Zodor до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Zodor до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,00015263
|+15,97%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Zodor: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,55%
+15,97%
+10,66%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Zodor project is a next-generation platform focused on tokenizing real-world assets (RWAs). It empowers startups, energy projects, and established businesses to raise capital by turning their holdings into secure digital tokens. Backed by a privacy-enabled blockchain, AI-driven business validation, and a strong compliance framework, Zodor democratizes investment access for both retail and institutional investors.
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