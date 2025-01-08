Ціна Zodium (ZODI)
Поточна ціна Zodium (ZODI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 63.46K USD. Ціна ZODI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Zodium:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.43K USD
- зміна ціни Zodium протягом дня — -9.00%
- циркуляційна пропозиція – 362.05M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Zodium до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Zodium до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Zodium до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Zodium до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-9.00%
|30 днів
|$ 0
|+198.10%
|60 днів
|$ 0
|+261.88%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Zodium: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-9.00%
+6.25%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Zodium is a ''Play to Earn'' project based on animated 3D character NFT, created by the former co-founder of LINE FRIENDs and its members. The ancient oriental legends of the 12 zodiac animals and the 12 star signs are the fundamental concept of Zodium.
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