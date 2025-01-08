Сьогоднішня ціна Zodium (ZODI)

Поточна ціна Zodium (ZODI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 63.46K USD. Ціна ZODI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Zodium:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.43K USD

- зміна ціни Zodium протягом дня — -9.00%

- циркуляційна пропозиція – 362.05M USD

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