Ціна ZodiacsV2 (ZDCV2)
Поточна ціна ZodiacsV2 (ZDCV2) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ZDCV2 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ZodiacsV2:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 16.08 USD
- зміна ціни ZodiacsV2 протягом дня — -0.03%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ZodiacsV2 до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ZodiacsV2 до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни ZodiacsV2 до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни ZodiacsV2 до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.03%
|30 днів
|$ 0
|+11.72%
|60 днів
|$ 0
|+20.40%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ZodiacsV2: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-0.03%
+1.99%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Zodiacs is an NFT game on blockchain for players who are passionate about racing, The players collect NFT cars designed with the 12 zodiac signs images, drivers ,and components that exist as NFTs in the game.
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