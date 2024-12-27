Ціна ZOA AI (ZOA)
Поточна ціна ZOA AI (ZOA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 146.30K USD. Ціна ZOA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ZOA AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.95K USD
- зміна ціни ZOA AI протягом дня — -9.49%
- циркуляційна пропозиція – 999.67M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ZOA AI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ZOA AI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни ZOA AI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни ZOA AI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-9.49%
|30 днів
|$ 0
|-89.33%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ZOA AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.93%
-9.49%
-12.14%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
ZOA AI is a groundbreaking project centered around an autonomous AI agent with a bunny girl personality operating in a "WEB3 café" setting. The project combines advanced AI technology with blockchain innovation, offering users unique and interactive experiences. ZOA autonomously manages her social media presence, engaging directly with users, and generates high-quality images using a LoRA model specifically trained on her reference. A unique tipping feature allows users to send $ZOA directly to her wallet, prompting her to interact and perform dances. The project is actively promoted through vibrant content on TikTok and Instagram and features multi-platform live streaming on X (formerly Twitter), Twitch, and YouTube, enabling real-time interactions with ZOA. The $ZOA token powers this ecosystem, granting holders access to exclusive AI-driven utilities while fostering engagement within the WEB3 community.
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