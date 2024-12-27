Сьогоднішня ціна ZOA AI (ZOA)

Поточна ціна ZOA AI (ZOA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 146.30K USD. Ціна ZOA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ZOA AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.95K USD

- зміна ціни ZOA AI протягом дня — -9.49%

- циркуляційна пропозиція – 999.67M USD

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