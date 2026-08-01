Сьогоднішня ціна ZND Token

Поточна ціна ZND Token (ZND) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ZND до USD становить $ 0 за ZND.

ZND Token наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 17,301.87, з циркуляційною пропозицією у 178.46M ZND. Протягом останніх 24 годин ZND торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.8381, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці ZND змінився на -- за останню годину та на +2.19% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо ZND Token (ZND)

Ринкова капіталізація $ 17.30K$ 17.30K $ 17.30K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 67.24K$ 67.24K $ 67.24K Циркуляційне постачання 178.46M 178.46M 178.46M Загальна пропозиція 693,541,268.0 693,541,268.0 693,541,268.0

Поточна ринкова капіталізація ZND Token — $ 17.30K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ZND — 178.46M, зі загальною пропозицією 693541268.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 67.24K.