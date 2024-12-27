Сьогоднішня ціна ZMINE (ZMN)

Поточна ціна ZMINE (ZMN) сьогодні становить 0.01327814 USD з ринковою капіталізацією $ 681.15K USD. Ціна ZMN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ZMINE:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 18.58K USD

- зміна ціни ZMINE протягом дня — -1.97%

- циркуляційна пропозиція – 51.29M USD

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