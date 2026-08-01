Сьогоднішня ціна ZKWASM

Поточна ціна ZKWASM (ZKWASM) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,02% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ZKWASM до USD становить $ 0 за ZKWASM.

ZKWASM наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 46 328, з циркуляційною пропозицією у 50,59M ZKWASM. Протягом останніх 24 годин ZKWASM торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,128216, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці ZKWASM змінився на -- за останню годину та на -26,08% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 57,10.

Ринкова інформація щодо ZKWASM (ZKWASM)

Ринкова капіталізація $ 46,33K$ 46,33K $ 46,33K Обсяг (за 24 год) $ 57,10$ 57,10 $ 57,10 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 915,85K$ 915,85K $ 915,85K Циркуляційне постачання 50,59M 50,59M 50,59M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація ZKWASM — $ 46,33K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 57,10. Циркуляційна пропозиція ZKWASM — 50,59M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 915,85K.